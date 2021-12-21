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Dizi

Destan 5. Bölüm izle! Destan 5. bölüm izle full HD tek parça!

Atv'nin yeni dizisi Destan, 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi önceki bölümüyle total reyting sonuçlarında en çok izlenen yapım oldu. Destan'ın 5. bölümünde Akkız'ın Batuga'ya söylediği 'Dağla Göğü bir edecek sensin! Çift başlı kurt sensin!' sözü damga vurdu. Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Destan 5. bölüm izleme sayfası ve yeni bölümde yaşananlar haberimizde. Destan 5. Bölüm izle full hd tek parça!

21 Aralık 2021 Salı 20:26 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 20:26
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Destan 5. Bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Atv'de ekrana gelen dönem dizisinin başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Burak Tozkoparan ve Deniz Barut gibi isimler yer alıyor. Destan dizisi, Orta Asya'da yaşayan Türk boylarının iç ve dış çatışmalarını ele alıyor. Destan 5. bölümde Alpagu Han'ı saraydaki odasında öldürmeye kalkışmak, Akkız'ı ölümle karşı karşıya bırakır. Destan 5. bölüm izle full hd tek parça!

DESTAN 5. BÖLÜM İZLE!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

DESTAN 5. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE)

DESTAN 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Destan'ın beşinci bölümünde; Akkız daha küçükken pençesi olmaya and içtiği Çift Başlı Kurt'un kim olduğunu anlar.

Batuga'nın önünde diz vurup bağır basarak onu Dağ'la Gök'ü bir edecek han olarak selamlar.

Akkız hayatının amacını bulmakla kalmamış, Batuga'nın annesinin masum olduğuna dair bir de ipucu yakalamıştır. Batuga ile Akkız birlikte bu izin peşine düşer.

Akkız, Batuga'nın bir oyunuyla Alpagu Han'ın dikkatini çekmeyi ve onunla tanışmayı başarır ama Tılsım Hatun'un masum olduğunu kanıtlayabilmesi için mutlaka saraydan çıkıp Çolpan Han'a ulaşmalıdır.

Alpagu Han'ı saraydaki odasında öldürmeye kalkışmak, Akkız'ı ölümle karşı karşıya bırakır. Üstelik tam da hayatının amacını bulmuşken.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Gök Sarayı'nda kölelik günleri başlayan Akkız'ın tenine damga dağlandı. Akkız ise tenine dağlanan damgaya rağmen Gök Hanlığı'na köle olmayı reddetti.

Akkız, Alpagu Han'ı öldürerek Gök Sarayı'ndan kaçmak için yemin etti. Alpagu Han ise kendisini öldürmeye çalışan Akkız'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Alpagu Han, "O çapulcu kimmiş öğrenin" dedi. Yarasının ateşiyle vasiyetini dile getiren Alpagu Han, ölürse evlatlarının birbirinden ayrılmamasını istedi.

Batuga ise Gök Sarayı içinde esir tutulan Akkız'ı kurtarnak için her yolu denedi. Ulu Ece'nin eziyetlerinden Akkız'ı kurtarmaya çalışan Batuga, hazırladığı anahtarı Akkız'a vermeye çalıştı.

Ulu Ece, Dağlı kızların zor günler geçirmesine neden oldu.

Destan son bölüm, Dağ kızları ile Gök kızları arasında kavgalara da sahne oldu.

Akkız ile Temur'un dövüş sahnesi ile Destan 4. Bölüme damga vurdu. Akkız önce gökmenlerle ardından Temur ile kozlarını paylaştı. Temur, Akkız ve Dağ'ın kızlarına haksız ceza verilmesini engelledi.

Oyuncular: Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli(Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Deniz Barut (Ulu Ece),Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir Beg),Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk Beg), İpek Karapınar (Çolpan Hatun),Burak Tozkoparan(Temur Tegin), Elif Doğan(Tutkun),Burak Berkay Akgül(Kaya Tegin),Ahmet Olgun Sünear(Yaman),Buse Meral(Sırma), Ecem Sena Bayır(Günseli Hatun), Esra Kılıç(Mei Jin),Bilgi Aydoğmuş(Kırçiçek),Osman Albayrak(Vargı Beg), Alper Düzen(Danış Ata), Şahin Ergüney(Kün Ata),Meltem Pamirtan(Yibek Kadın),Evren Erler(Çalayır)

Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.

Herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkansızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirecekler.

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