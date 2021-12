21 Aralık 2021 Salı 20:58 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 20:58

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 13. Bölümüyle izleyiciyi derinden etkiledi. Aile içi çatışmaların konun alındığı Evlilik Hakkında Her Şey 13. bölümde Azra'nın babası ölmek üzeredir. Sergen bunu öğrenir fakat Azra'dan saklamak zorunda kalır. Diğer yandan Güneş'in düğünü öncesi Nursen ve Zafer'in onları ayırmak için yaptıkları plan hiç beklenmedik bir şekilde hayatlarının değişmesine sebep olur. Peki Evlilik Hakkında Her Şey son bölümde neler yaşandı? Evlilik Hakkında Her Şey 13. bölüm full izle!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX'un yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'in Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece ve Sumru Yavrucuk yer alıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey, 13. bölümü ile FOX Tv'de izleyicisiyle buluştu.

Melisa davasından sonra büroda yapılan kutlamaya gelen sürpriz ziyaretçiler, Azra'yı kariyerindeki en zor davalardan biriyle karşı karşıya bırakacaklardır.

Güneş ve Yalın evlilik hazırlıklarına devam ederken birlikteliklerini onaylamayan Nursen ve Zafer, onları ayırmaya kararlıdırlar. Fakat yaptıkları plan hiç beklenmedik bir şekilde hayatlarının değişmesine sebep olur.

Ural'ın Çolpan'la tanışmasının ardından, Sanem'le olan ilişkileri artık yeni bir döneme girmiştir. Ural'ın Sanem'e hayatının en büyük sürprizini yapmaya hazırlanması, Sanem'in büyük bir korkuya kapılmasına sebep olur.

Evlilik Hakkında Her Şey, 13. bölümde Sergen, kayınpederi Faruk'un ölmek üzere olduğunu öğrenir. Bir yandan Faruk'un sırrını saklamak için uğraşıp, bir yandan da ona yardımcı olmaya çalışırken, Azra'ya yakalanır.

Şimdi artık ikisi için de hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır...

FOX Tv ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, BBC yapımı The Split'ten uyarlanmıştır.