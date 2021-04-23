22 Nisan 2021 reyting sonuçları açıklandı! Perşembe dizilerinin reyting sıralaması

23 Nisan 2021 Cuma 10:36 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 10:36

Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen 22 Nisan 2021 reyting sonuçları reklam verenler ve yapımcılar tarafından da merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 22 Nisan 2021 reyting sonuçları

Perşembe akşamı Tv8'de Survivor, Show Tv'de Alev Alev, TRT 1'de Bir Zamanlar Kıbrıs, Star Tv'de Akrep, Kanal D'de Camdaki Kız, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova ve FOX Tv'de Baraj dizisi yayınlandı.

22 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Camdaki Kız, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Bir Zamanlar Kıbrıs, üçüncü sırada Camdaki Kız (Özet) yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

6 HAVA DURUMU ATV

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

9 MUCIZE DOKTOR FOX

10 SURVIVOR TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

3 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

6 MUCIZE DOKTOR FOX

7 SURVIVOR TV8

8 ESRA EROL'DA ATV

9 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

10 BIR ZAMANLAR KIBRIS (OZET) TRT 1

Camdaki Kız 3. bölüm full izle!

Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm izle tek parça!

Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölüm full izle Youtube!