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Medya

25 Mart reyting sonuçları: Ermenistan-Türkiye maçı, Kardeşlerim, Dokuz Oğuz reyting sıralaması

25 Mart 2023 Cumartesi reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Yüz Yıllık Mucize, UEFO EURO Elemeleri Ermenistan-Türkiye, Dokuz Oğuz ve Survivor 2023 ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Cumartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte Cumartesi dizilerinin reyting listesi

26 Mart 2023 Pazar 09:47 - Güncelleme:
25 Mart reyting sonuçları: Ermenistan-Türkiye maçı, Kardeşlerim, Dokuz Oğuz reyting sıralaması
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25 Mart reyting sonuçları: Cumartesi akşamı Kanal D'de uzun şubat ayından bu yana yayınlanmayan Şarkılar Bizi Söyler programı yeniden seyirciyle buluştu. Aynı zamanda bu akşam TRT1'de UEFA EURO Elemeleri kapsamında Ermenistan-Türkiye maçı canlı olarak yayınlandı. Dizi izlemek isteyenler için ATV'de Kardeşlerim, Fox TV'de Dokuz Oğuz dizileri yeni bölümleriyle yer alırken, Star TV'de Yüz Yıllık Mucize dizisinin ilk bölümü yeniden ekrana geldi. Show TV'de Güldür Güldür Show izleyenleri kahkahaya boğarken, TV8'de Survivor 2023'te heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki en çok ne izlendi? İşte 25 Mart 2023 reyting sonuçları

25 MART 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB'de listenin ilk sırasında Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

ABC seyirci grubunda birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

25 Mart reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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