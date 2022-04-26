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Medya

25 Nisan 2022 reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? Pazartesi dizilerinin reyting sıralaması

25 Nisan 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Pazartesi akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, FOX Tv'de Mahkum, Tv8'de Survivor All Star, Star'da Her Şey Aşktan, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, TRT1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve Show Tv'de Güldür Güldür Show izleyici karşısına çıktı. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 25 Nisan 2022 reyting sonuçları

26 Nisan 2022 Salı 10:17 - Güncelleme:
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25 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamı televizyonlarda Camdaki Kız, Her Şey Aşktan, Bir Zamanlar Çukurova, Güldür Güldür Show, Mahkum, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve Survivor All Star izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 25 Nisan 2022 reyting sonuçları

Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 25 Nisan reyting sıralaması

25 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Nisan 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. İşte reyting sonuçları

TOTAL İLK 10 PROGRAM

Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Yasak Elma aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

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