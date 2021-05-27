26 Mayıs 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba dizilerinin reyting sıralaması

27 Mayıs 2021 Perşembe 09:30 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 09:30

Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Çarşamba akşamı Survivor, Ali Kundilli, Sadakatsiz (tekrar) Kuruluş Osman dizisi izleyenleriyle buluştu. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları 26 Mayıs 2021 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 26 Mayıs 2021 reyting sonuçları

26 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Çarşamba akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 BENIM ADIM MELEK TRT 1

6 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

9 SURVIVOR TV8

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 BENIM ADIM MELEK TRT 1

7 SURVIVOR TV8

8 ESRA EROL'DA ATV

9 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

10 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV