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Medya

26 Ocak reyting sonuçları: Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Camdaki Kız, Al Sancak reyting sıralaması

26 Ocak reyting sonuçları belli oldu. Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, TRT1'de Al Sancak, ATV'de Aldatmak, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, TV8'de ise Tuzak isimli dizilerin yeni bölümleri seyirciyle buluştu. Aynı zamanda TRT1, ATV ve Fox TV'de farklı saatlerde yayınlanan kandil özel programları ekrana geldi. Peki Reyting tablosu nasıl şekillendi? İşte 26 Ocak 2023 reyting sonuçları

27 Ocak 2023 Cuma 10:56 - Güncelleme:
26 Ocak reyting sonuçları: Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Camdaki Kız, Al Sancak reyting sıralaması
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26 Ocak 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Camdaki Kız, Aldatmak, Al Sancak, Kılıbık ve Tuzak dizisi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Perşembe akşamı en çok ne izlendi? İşte Perşembe dizilerinin reyting listesi

26 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

26 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Al Sancak, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Al Sancak yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Al Sancak, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Camdaki Kız yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 AL SANCAK TRT 1

2 ESRA EROL'DA ATV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ALDATMAK ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 CAMDAKI KIZ KANAL D

7 GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI SHOW TV

8 ATV ANA HABER ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 AL SANCAK (OZET) TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 AL SANCAK TRT 1

4 ESRA EROL'DA ATV

5 ALDATMAK ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ATV ANA HABER ATV

8 AL SANCAK (OZET) TRT 1

9 GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI SHOW TV

10 KILIBIK (T.S) FOX

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 AL SANCAK TRT 1

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 CAMDAKI KIZ KANAL D

4 ALDATMAK ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI SHOW TV

8 ATV ANA HABER ATV

9 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

10 AL SANCAK (OZET) TRT 1

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