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Medya

27 Eylül 2022 Salı reyting sonuçları: Kusursuz Kiracı, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları

Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. 27 Eylül 2022 Salı akşamı televizyonlarda; Eyvah Eyvah 2, Baba, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Balkan Ninnisi, MasterChef Türkiye ve Kusursuz Kiracı dizisi izleyiciyle buluştu. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 27 Eylül 2022 reyting sonuçları

28 Eylül 2022 Çarşamba 09:32 - Güncelleme:
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27 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Fox TV'de Kusursuz Kiracı, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, TRT 1'de Balkan Ninnisi, Star Tv'de Eyvah Eyvah 2 ve Show TV'de Baba dizisi reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Salı reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 27 Eylül 2022 Salı reyting sıralaması

27 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1. sırada Atv'de ilk kez izleyici ile buluşan "Ben Bu Cihana Sığmazam", 2. sırada Kanal D'de ekranlara gelen "Üç Kız Kardeş", 3. sırada ise Atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yer aldı.

AB'de 1. sırada "Ben Bu Cihana Sığmazam", 2. sırada "MasterChef Türkiye", 3. sırada ise "Üç Kız Kardeş" yer aldı.

Atv'de ilk bölümüyle ekrana gelen "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi Total'de, AB'de ve ABC'de tüm listelerde 1. sırada yer aldı.

27 Eylül reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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