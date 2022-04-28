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Medya

27 Nisan 2022 Çarşamba reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Oğlum, Gülümse Kaderine reytingleri

27 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamı televizyonlarda Oğlum, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Kadir Gecesi Özel, Kolonya Cumhuriyeti, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Annenin Sırrıdır Çocuk ve Gülümse Kaderine izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 27 Nisan 2022 reyting sonuçları

28 Nisan 2022 Perşembe 10:47 - Güncelleme:
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27 Nisan 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Çarşamba akşamı Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, FOX Tv'de Gülümse Kaderine, Tv8'de Annenin Sırrıdır Çocuk, Star'da Kolonya Cumhuriyeti, Atv'de Kuruluş Osman, TRT1'de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması ve Show Tv'de Oğlum dizisi izleyici karşısına çıktı. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 27 Nisan 2022 reyting sonuçları

Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 27 Nisan reyting sıralaması

27 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Nisan 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel, üçüncülüğü Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ramazan Sevinci yer aldı.

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Annenin Sırrıdır Çocuk yer aldı.

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