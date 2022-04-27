Kuruluş Osman 92. bölümüyle özetsiz olarak ekrana geldi. Atv'de yayınlanan dizinin son bölümünde Osman bey alt ettiği maskeli casusu yakalar. Kuruluş Osman 92. bölümde "Yüzünü göstermeye korkarsın da benim gazabımdan mı korkmazsın!" diyen Osman Bey, maskenin ardında Usta Arius olduğunu öğrenince ne yapacak? Kuruluş Osman son bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kuruluş Osman 92.bölüm izle full hd tek parça!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 92. bölümde Osman Bey, İnegöl'ü fethetmek için Nikola'yı esir alıp, onun canı karşılığında İnegöl kalesini istiyor...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM FULL İZLE (92. BÖLÜM)

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 92. bölümünde Osman Bey, sonunda İnegöl Tekfuru Nikola'yı ele geçirir.

Herkes Nikola'nın acı ölümünü beklerken, Osman Bey onu öldürmez. Nikola esir edilerek Kayı obasına götürülür. Osman Bey'in yeni planı ne olacaktır?

OSMAN BEY NIKOLA'YA KARŞILIK İNEGÖL'Ü ISTIYOR

Kuruluş Osman 92. bölümde; Karanlığın elçisi Usta Arius ve Bizans Komutanı Romanos bu toprakları nasıl şekillendireceklerini konuşurken, ortaya ateş gibi düşen bir haber gelir.

Osman Bey, Nikola'ya karşılık, İnegöl kalesini istemektedir. Usta Arius ve Romanos, Nikola'nın canı için, kaleyi teslim edecek midir?

BALA VE MALHUN HATUN EL ELE FETIH HAZIRLIKLARI YAPIYORLAR

İnegöl'ün fethedileceği haberi dalga dalga yayılmış, Kayı obasını fetih heyecanı sarmıştır. Bala Hatun önderliğinde Bacıyanlar pusatlarını kuşanırlar.

Malhun Hatun'un topladığı hatunlar ise cenk sürerken, arkada orduya lazım olacak malzeme ve levazımları toparlarlar. Günüz Bey de, İnegöl surlarını dövecek mancınıkların başında olacaktır. Bütün Alplar, Osman Bey'in buyruğuna dikkat kesilmiştir. Tek gerçek ise artık fetih vaktidir.

TEKFUR KOSSES KENDISINI SORGULUYOR

Tekfur Kosses'in yaraları iyileşirken, aynı zamanda Şeyh Edebalı'nın sohbetlerinden de nasiplenir. Tekfur Kosses, yıllar sonra ilk defa kendisini, yaptıklarını sorgulamaya başlar. Tekfur Kosses'in inanç dünyasında bir değişim mi yaşanmaktadır?

USTA ARIUS'UN MASKESI DÜŞÜYOR

Kuruluş Osman'ın son bölümünde Usta Arius, Kayı obasındaki casusu Barkın'ı kullanarak şartları kendi lehine çevirmek ister. Artık maskenin düşme vakti gelmiştir.

"Yüzünü göstermeye korkarsın da benim gazabımdan mı korkmazsın!" diyen Osman Bey, maskenin ardında Usta Arius olduğunu öğrenince ne yapacak?

Ardı ardına kurduğu oyunların sonuna gelen karanlığın elçisi Usta Arius, Osman Bey'in eline düşer. Osman Bey, maskenin ardında kimin olduğunu öğrenince ne yapacaktır?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.