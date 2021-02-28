27 Şubat 2021 reyting sonuçları: Cumartesi reytinglerinde kim birinci oldu?

28 Şubat 2021 Pazar 09:19 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 09:19

Cumartesi akşamı yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği dünün reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Cumartesi günü TRT1'de Gönül Dağı, Star Tv'de İbo Show, Atv'de yeni dizi Kardeşlerim, FOX Tv'de Sen Çal Kapımı ve Show Tv'de Kuzey Yıldızı ilk Aşk dizisi izleyenleriyle buluştu. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Cumartesi reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte 27 Şubat 2021 Reyting sonuçları

Dün akşam Survivor 2021, Payitaht, Ramo, Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Seni Çok Bekledim, Son Yaz ve Akıncı yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

27 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kuzey Yıldızı İlk Aşk, üçüncülüğü Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Gönül Dağı Özet yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SURVIVOR TV8

5 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

6 KARDESLERIM ATV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 IBO SHOW STAR TV

9 KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) SHOW TV

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 SURVIVOR TV8

5 IBO SHOW STAR TV

6 SEN CAL KAPIMI FOX

7 KARDESLERIM ATV

8 KARINCA ADAM (Y.S) KANAL D

9 SURVIVOR OZET TV8

10 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV