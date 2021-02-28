28 Şubat 2021 Pazar 12:47 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 12:47

Kuzey Yıldızı ilk Aşk, 53. bölümü Show Tv'de izleyenlerinin karşısına çıktı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 53. bölümde; Ruslardan çaldığı saat ile kaçan Ivanka'nın peşine düşen mafya gençlerin evini bastı. Gençlerin tüm yardımlarına karşılık Ivanka hem Feride'nin paralarını hem de Osman'ın arabasını alarak evden kaçtı. İşte kaçıranlar için Kuzey Yıldızı 53. bölüm full izleme sayfası (Puhu Tv, Show Tv) Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm full izle!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 53. BÖLÜM FULL İZLE

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 53. bölüm full hd izleme sayfası tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM İZLE PUHU TV

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 53. Bölümünde; Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan Sefer, tek başına çıktığı yolda ölümle burun buruna gelmiştir.

Haberi alan ailesi, Sefer'i eve döndürmek için uğraşsa da onu ikna edemezler. Sefer'in bir kere kalbi kırılmıştır, yoluna tek başına devam etmeye karar verir. Sokakları yeniden mesken edinen Sefer, başını belaya sokmakta gecikmez. Ama bu seferki çok büyük bir beladır. Kuzey'le Yıldız'ın yokluğunda, tehlikeyle burun buruna olan yalnızca Sefer değildir.

Kuzey'in kızları da hiç tahmin etmedikleri olaylar zincirinin içinde bulurlar kendilerini.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 53. Bölümünde Ruslardan çaldığı saat ile kaçan Ivanka'nın peşine düşen mafya gençlerin evini bastı. Evde korku dolu anlara sahne olurken gençlerin ne yapacağı merak konusu oldu!

Gençlerin tüm yardımlarına karşılık Ivanka hem Feride'nin paralarını hem de Osman'ın arabasını alarak evden kaçtı. Gençler ne yapacağını bilemez halde düşünmeye başladı.

Gençler evdeyken karşılarına gelen davetsiz misafir bir çok şeyi değiştirdi. 112'yi aramaya karar veren gençleri durduran Ivanka hem hırsız olduğunu hem de nedenini açıkladı.

Sefer'e gelen hediyeyi geri almaya çalışan Ivanka hem kendisine oyun oynamaya başladı hem de Nahide'ye yakalandı. Nahide, Sefer ile Ivanka'yı birlikte yakalarken gençleri kaçıran mafya büyük paniğe neden oldu.

Kuzey'in pampasının da, kızlarının da başı büyük bir beladadır.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 53. Bölümünde Organ mafyasının eline düşen Sefer Kadıoğlu'nu kurtaran kişiler Ruhi ve Kuzey oldu. Sefer'i kurtarıp ona bir şey olmamasını sağlayan ikili büyük tehlikeyi atlattırdı.

Eski hayatlarından bir süreliğine uzaklaşmak için ellerinden geleni yapan Kuzey'le Yıldız, uzak kalmayı başaracak mıdır?

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