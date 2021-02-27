27 Şubat 2021 Cumartesi 23:58 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 23:58

Sen Çal Kapımı 33. bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitledi. Sen Çal Kapımı son bölümde Serkan Eda'ya karşı hislerine bir anlam verebilmek için onun yanına gider. Selin ise uzaktan onları izlemektedir. Eda ve Serkan masum bir uykunun kollarındayken, Selin ve Deniz'e yakalanırlar. Selin'in ne olursa olsun Serkan'dan vazgeçmeye niyeti yoktur. Dizinin yeni bölümden ilk fragman da izleyici karşısına çıktı. İşte kaçıranlar için Sen Çal Kapımı 33. bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Sen Çal Kapımı 33. son bölüm izle!

SEN ÇAL KAPIMI 33. BÖLÜM FULL İZLE

FOX Tv'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel canlandırıyor. Sen Çal Kapımı, her hafta Cumartesi yeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına çıkıyor.

SEN ÇAL KAPIMI 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

SEN ÇAL KAPIMI 33. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sen Çal Kapımı 33. bölümde; Eda ve Serkan masum bir uykunun kollarındayken, Selin ve Deniz'e yakalanırlar. Selin ve Deniz gördükleri manzara karşısında ne yapacak? Selin'in ne olursa olsun Serkan'dan vazgeçmeye niyeti yoktur.

Serkan Eda'ya karşı hislerine bir anlam verebilmek için onun yanına gider. Selin ise uzaktan onları izlemektedir.



Serkan o geceden sonra Eda ile ilgili duygularını sorgulamaya başlar. Eda ise, her şeye rağmen aşkı için pes etmeyip oyuna devam eder.

Serkan, Eda'ya giden kalbine güvenmeyi seçip aklındaki sorularla ona gitmeye karar verir. Peki bu gidiş Serkan'a Eda'yı hatırlatacak mıdır?

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan için artık "kıskançlık sirenleri" çalmaya başlamıştır. Bu sirenler onu Eda'ya adım adım yaklaştırırken, Serkan'ı Eda'ya kaptırmak istemeyen Selin ise, Deniz ile bir olup bu oyunu avantaja çevirmeye kararlıdır.

Sen Çal Kapımı Oyuncuları

Kerem Bursin (Serkan Bolat)

Hande Erçel (Eda)

Anıl İlter (Engin)

Bige Önal (Selin)

Neslihan Yeldan (Aydan)

Melisa Döngel (Ceren)

Elçin Afacan (Melek)

Evrim Doğan (Ayfer)

Çağrı Çıtanak (Ferit)

Alican Aytekin (Seyit)

İsmail Ege Şaşmaz (Kaan)