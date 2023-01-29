28 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Çöp Adam, Gönül Dağı, Survivor 2023 reyting sıralaması

28 Ocak reyting sonuçları: Cumartesi Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşaracak. Aynı saatlerde TRT1'de Gönül Dağı, ATV'de ise Kardeşlerim isimli dizilerin yeni bölümleri ekranlarda olacak. Aynı zamanda Fox TV'de Dokuz Oğuz isimli dizi ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. TV8'de Survivor 2023 programının yeni bölümü ekrana geldi. TV8'de MasterChef Türkiye'de heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki en çok ne izlendi? İşte 28 Ocak 2023 reyting sonuçları



28 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



28 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber hafta sonu, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber hafta sonu, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

28 Ocak reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.