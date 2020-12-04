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Medya

3 Aralık 2020 Perşembe Reyting sonuçları açıklandı! Reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı belli oldu. 3 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Dün yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında reytinglerde MasterChef Türkiye, Alev Alev, Bir Zamanlar Çukurova, Kalk Gidelim ve Mucize Doktor kıyasıya mücadele verdi. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Reyting sonuçlarına göre hangi diziler yükseldi, hangileri düştü? İşte, 3 Aralık 2020 Çarşamba Reyting sonuçları

04 Aralık 2020 Cuma 10:40 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 10:40
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3 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı. Perşembe akşamı yayınlanan TRT 1'de Kalk Gidelim, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Star Tv'de Sol yanım, Show Tv'de Alev Alev, Kanal D'de İyi Aile Babası, TV 8'de Masterchef Türkiye yayınlandı. Bu dizi ve programların arasından hangilerinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki, Çarşamba reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 3 Aralık 2020 reyting sonuçları…

3 Aralık 2020 akşamı yayınlanan programların reyting sonuçları açıklanıyor. Perşembe akşamı MasterChef Türkiye, Alev Alev, Bir Zamanlar Çukurova, Kalk Gidelim ve Mucize Doktor dizisi gibi yapımlar seyirci karşısına çıktı. Reyting sonuçlarına göre dün akşamın en çok izlenen programı belli oldu.

3 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Show Tv’de Alev Alev, Fox Tv’de Mucize Doktor, Star Tv’de Sol Yanım, Atv’de ise Bir Zamanlar Çukurova izleyenleri ile buluştu. Öte yandan Tv8 ekranlarında ise Masterchef Türkiye’de lezzet yarışı ekranlara konuk oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. İşte dünün reyting sonuçları...

Total'de birinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci Sırada Bir Zamanlar Çukurova özet, üçüncü sırada Mucize Doktor yer aldı.

AB'de Birinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Mucize Doktor, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

İşte reyting sonuçları:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

3 MUCIZE DOKTOR FOX

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 ESRA EROL'DA ATV

6 ALEV ALEV SHOW TV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 HAVA DURUMU ATV

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 MASTERCHEF TURKIYE TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 MUCIZE DOKTOR FOX

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ALEV ALEV SHOW TV

5 IYI AILE BABASI KANAL D

6 MASTERCHEF TURKIYE TV8

7 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

8 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

Bir Zamanlar Çukurova 75. bölüm izle!

Mucize Doktor 40. bölüm full izle!

Alev Alev 5. bölüm Puhu Tv!

Sol Yanım 2. bölüm tek parça Star Tv!

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