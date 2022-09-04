3 Eylül Cumartesi reyting sonuçları: Masterchef, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sıralaması

Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları neticesinde belirlendi. Cumartesi akşamı televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Kardeşlerim, Senden Daha Güzel, Gönül Dağı ve MasterChef Türkiye izleyiciyle buluştu. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 3 Eylül 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor. İşte 3 Eylül reyting sıralaması

3 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

3 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı Özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı özet, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 KARDESLERIM (OZET) ATV

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

8 SENDEN DAHA GUZEL FOX

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

4 KARDESLERIM ATV

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 SENDEN DAHA GUZEL FOX

7 KANAL D ANA HABER KANAL D

8 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

9 KARDESLERIM (OZET) ATV

10 AYBEK TRT COCUK

Senden Daha Güzel 12. Bölüm izle full!

1 GONUL DAGI TRT 1

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 KARDESLERIM ATV

4 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 KARDESLERIM (OZET) ATV

7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

8 SENDEN DAHA GUZEL FOX

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

Gecenin Ucunda konusu nedir?

Duy Beni son bölüm full izle (9.bölüm)