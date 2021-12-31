30 Aralık 2021 Perşembe reyting sonuçları: Mahkum, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız reyting sıralaması

31 Aralık 2021 Cuma 10:38 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 10:38

30 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Perşembe akşamı; Güldür Güldür Show, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Patron Mutlu Son İstiyor, Mahkum, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve MasterChef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 30 Aralık 2021 reyting sonuçları

30 Aralık Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Perşembe dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

30 ARALIK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

30 Aralık 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Mahkum, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Bir Zamanlar Çukurova aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Mahkum, ikinci sırada Camdaki Kız, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Mahkum, ikinci sırada Camdaki Kız, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 15. Bölüm izle!

Mahkum 4. Bölüm full izle!

Camdaki Kız 26. bölüm full izle YouTube!

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