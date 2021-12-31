31 Aralık 2021 Cuma 09:42 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 09:42

Camdaki Kız 26. bölüm izleyicisiyle buluştu. Camdaki Kız 26. bölümde Rafet'in Cavit'le ilgili verdiği karar, Nalan'ın flaş bellekteki görüntüleri izlemesine neden olur. Sedat ve Melisa'nın yakınlaştığı videoyu izleyen Nalan, ne yapacak? Camdaki Kız 26. bölümü izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube Camdaki Kız son bölüm izleme linki sizlerle. Camdaki Kızı dizi 18. bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ 26. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor. Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 26. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

NALAN GERÇEĞİN PEŞİNDE!

Aksiyonun hız kesmediği Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Meliha ve Cana kafa kafaya verip plan yapar. Ancak artık her şey için çok geçtir. Muzo, Meliha ile ilgili gerçeği Rafet'e açıklar. Koroğlu ailesi büyük bir kaosa sürüklenmiştir.

Sedat kendi canını yakacak olan gerçeklerden korkarken Nalan'ı büyük bir sürpriz beklemektedir.

KOROĞLU KONAĞI'NDA SIRLAR ORTAYA ÇIKIYOR...

Alper ile buluşan Nalan, beklenmedik bir şantajla karşı karşıya kalır. Alper'in Nalan'dan para istediğini öğrenen Feride ise duruma el atmakta gecikmez.

Hayri'nin Rafet'e yaptığı ziyaret, Muzo'ya Melisa ile ilgili söylediği yalanı itiraf etmekten başka çare tanımaz.

Muzaffer, babası Rafet'e Melisa'nın gerçek kimliğini açıklar.

Bu sırada Cana ile buluşan Melisa ise, yeni müttefikinin de etkisiyle Muzo'dan vazgeçmemeye karar verir.

Camdaki Kız'ın 26. yeni bölümünde Meliha ve Cana kafa kafaya verip plan yapar. Ancak artık her şey için çok geçtir.

SELEN'İN HAMİLE OLMADIĞI GERÇEĞİ...

Melisa ile ilgili yalanı tüm ev halkı öğrenirken, Gülcihan da Selen'in hamile olmadığı gerçeğiyle yüzleşir.

Gülcihan hanım ise Selen'in hamile olmadığını öğrendiği için kızına çok sert tepki gösterir.

Hamile olmadığı ortaya çıkan Selen, annesinden tokat yer. Koroğlu ailesini neler bekliyor?

NALAN, SEDAT VE MELİSA'NIN GÖRÜNTÜLERİNİ İZLİYOR!

Cavit'in şirkette olan ortaklığı zor bir duruma giriyor. Sedat, bu durumdan çıkmayı düşünürken Rafet'in son anda verdiği karar Nalan'ın görüntüleri izlemesine neden olur.

Melisa ve Sedat'ın videosunu izleyen Nalan'ı gören Sedat ne yapacağını bilemez.

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