30 Aralık 2021 Perşembe 20:58 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 20:58

FOX Tv'nin yeni dizisi Mahkum, 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. FOX Tv'nin iddialı yapımlarından olan dizi, 'Innocent Defendant'tan uyarlanmıştır. Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın yer aldığı Mahkum'un 4. bölümünde Savaş'ın geçmişinden gelen gizemli kadın Ferda, Barış'ın hayatını allak bullak eder. Ortalığı karıştıran zarfları yollayan Ferda mı? Mahkum 4.bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Mahkum 4. Bölüm full izle!

Başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın üstlendiği dizide ayrıca Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Hakan Salınmış, Tugay Mercan, Bülent Seyran, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Muharrem Türksever ve Mehmet Ulay gibi ünlü isimler yer alıyor.

MAHKUM 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

FOX Tv'nin iddialı yapımlarından olan Mahkum'un 4. Bölümünde Hücre duvarına kazıdığı ipuçlarının peşinde olan Fırat, Hacı'yı köşe bucak arar.

İpuçlarını vermeye kolay kolay niyetli olmayan Hacı, Fırat'ı büyük riske sokacak isteklerin peşindedir.

Fırat bir yandan ipuçlarını kovalarken diğer tarafta Cemre, davanın seyrini değiştirecek bir hamle yapar. Yeniden olay yeri canlandırma için savcılığı büyük baskı altına almıştır.

Savaş'ın geçmişinden gelen gizemli kadın Ferda, Barış'ın hayatını allak bullak eder.

Zarfları kimin yolladığını çözmeye çalışırken, bir de bu kadının ortaya çıkması Barış'ı iyiden iyiye köşeye sıkıştırır. Yoksa o zarfları yollayan Ferda mıdır?

Barış, Sasha'nın da yardımıyla bu çok bilinmeyenli denklemi çözme mücadelesine girişir...

MAHKUM DİZİSİ KONUSU

Dizide; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur... Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır... Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in uyarladığı Mahkum dizisinin oyuncu kadrosunda Hakan Karsak, Anıl İlter, Tugay Mercan, Muharrem Türkseven, Bülent Seyran, Furkan Kalabalık, Burcu Cavrar, Alara Bozbey, Gürberk Polat, Murat Şahan, Gökhan Tercan, Alya Sude Mazak, İlker Yağız Uysal, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Mehmet Ulay ve Hakan Salınmış gibi ünlü isimler yer alıyor.