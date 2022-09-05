4 Eylül 2022 Pazar reyting sonuçları: Masterchef, Gül Masalı, Tozluyaka reyting sıralaması

4 Eylül 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Pazar akşamı televizyonlarda; Tozluyaka, Çok Güzel Hareketler 2, Masterchef Türkiye, Kasaba Doktoru, Gül Masalı, Gerzek Şaban, Randevu izleyiciyle buluştu. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 4 Eylül 2022 reyting sonuçları

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 4 Eylül reyting sıralaması

4 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

4 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Tozluyaka, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Tozluyaka Özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Tozluyaka, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Tozluyaka, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

İŞTE TOP 10 PROGRAM REYTİNG SIRALAMASI

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TOZLUYAKA FOX

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 TOZLUYAKA (OZET) FOX

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 GERZEK SABAN (T.S) SHOW TV

6 GUL MASALI ATV

7 GULEN GOZLER (T.S) SHOW TV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 GUL MASALI (OZET) ATV

10 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZEL STAR TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 TOZLUYAKA FOX

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 TOZLUYAKA (OZET) FOX

5 GULEN GOZLER (T.S) SHOW TV

6 GUL MASALI ATV

7 GERZEK SABAN (T.S) SHOW TV

8 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

9 DA VINCI SIFRESI (Y.S) KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 TOZLUYAKA FOX

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 GUL MASALI ATV

5 TOZLUYAKA (OZET) FOX

6 GULEN GOZLER (T.S) SHOW TV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 GERZEK SABAN (T.S) SHOW TV

9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

10 DA VINCI SIFRESI (Y.S) KANAL D

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