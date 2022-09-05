Tozluyaka dizisi 10. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. NTC Medya imzalı dizinin başrollerinde; Emre Kınay, Dolunay Soysert ve Tayanç Ayaydın gibi isimler yer alıyor. FOX TV'de yayınlanan Tozluyaka 10. Bölümde Yeni bir oyun başlamıştır artık ve bunu yapan kişi gerçekleri de bilendir! Ama kim? İşte Tozluyaka 10. bölüm tek parça izleme bağlantısı ve son bölümde yaşananlar. Tozluyaka 10. Bölüm full izle!

TOZLUYAKA 10. BÖLÜM FULL IZLE TEK PARÇA!

Tozluyaka dizisinde zengin ve fakir öğrencilerin sınıf farkını anlatan bir hikaye işleniyor.

TOZLUYAKA 11. BÖLÜM FRAGMANI

Tozluyaka 10. Bölümde Katilin Kenan olduğuna inanıyordur herkes. Kenan kendisini aklamak için çırpınırken en olmayacak kişiden yardım ister, Cemre'den.

Eğer Vefa'nın saatini bulursa kurtulacaktır. Saatin varlığını öğrenen Cemre ise herkesten önce ulaşmaya çalışacaktır. Ama onun bu tedirgin halleri Hazal'ın gözünden kaçmaz.

Cemre'nin bir şeyler sakladığını herkese anlatmaya, ispatlamaya çalışıyordur.

Her şeyden habersiz Ali ise Cemre ile aşk yaşarken, Zeyno da Hazal'ın açıkladığı bir sır yüzünden bir plan içine girer.

Tüm bu kargaşanın içinde Berk'in kendi içindeki hesaplaşmaları, acıları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyordur. Cemre'nin tüm korkularına yeni bir şey daha eklenir. Yoksa birisi katilin kendisi olduğunu biliyor mudur?

Yeni bir oyun başlamıştır artık ve bunu yapan kişi gerçekleri de bilendir! Ama kim?

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Tozluyaka oyuncu kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Dakak gibi genç oyuncular yer alıyor. Yapımcılığını NTC Medya'nın ve yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği Tozlu yaka dizisinde zengin ve fakir öğrencilerin etkileyici hikâyeleri anlatılıyor.

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