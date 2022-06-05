4 Haziran 2022 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Pazar reyting sıralaması

4 Haziran 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Cumartesi akşamı Cumartesi akşamı Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star'da Bıçak Sırtında, FOX Tv'de Postacı, Atv'de Kardeşlerim, TRT1'de Gönül Dağı, Tv8'de Survivor All Star izleyici karşısına çıktı. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 4 Haziran 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 4 Haziran reyting sıralaması

4 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Haziran 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Gönül Dağı", 2. sırada TV8'de ekrana gelen "Liverpool-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması", 3.sırada ATV'de yayınlanan "Kardeşlerim" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Liverpool-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması", 2.sırada "Gönül Dağı" 3.sırada TV8'de ekrana gelen "Liverpool-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Başlıyor" yer aldı.