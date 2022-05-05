4 Mayıs 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Çarşamba akşamı Show Tv'de Nasipse Olur, Kanal D'de Bizum Hoca, Star'da İbo Show, FOX Tv'de Gülümse Kaderine, Atv'de Assassin's Creed, TRT1'de Kara Tahta, Tv8'de Annenin Sırrıdır Çocuk izleyici karşısına çıktı. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 4 Mayıs 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 4 Mayıs reyting sıralaması

4 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Mayıs 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel, üçüncülüğü Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ramazan Sevinci yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Annenin Sırrıdır Çocuk yer aldı.