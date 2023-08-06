5 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Masterchef, Güldür Güldür Show, Ruhun Duymaz reyting sıralaması

5 Ağustos reyting sonuçları; Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Cumartesi akşamı Kanal D'de Çılgın Joe, Star TV'de Bayi Toplantısı, Fox TV'de Ruhun Duymaz, Show Tv'de Güldür Güldür Show, TV 8'de MasterChef Türkiye All Star, TRT1'de Bebek Firarda ve ATV'de Şirinler: Kayıp Köy filmi ekrana geldi. Peki reyting tablosu nasıl şekillendi? İşte 5 Ağustos 2023 reyting sonuçları

5 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



5 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1. sırada TV8'de izleyici ile buluşan "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada Show TV'de ekranlara gelen "Güldür Güldür Show", 3. sırada ise "Show Ana Haber" programı yer aldı.

AB'de 1. sırada "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada "Güldür Güldür Show", 3. sırada ise "Show Ana Haber" yer aldı.

5 Ağustos reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.