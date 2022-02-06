5 Şubat 2022 Cumartesi reyting sonuçları: Kardeşlerim, Survivor, Gönül Dağı reyting sıralaması

6 Şubat 2022 Pazar 10:34 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 10:34

5 Şubat reyting sonuçları açıklandı. Cumartesi akşamı televizyonlarda Güldür Güldür Show, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Maske Kimsin Sen?, Kardeşlerim, Patron Mutlu Son İstiyor ve Gönül Dağı izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 5 Şubat 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 5 Şubat reyting sıralaması

5 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

5 Şubat 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü ise Survivor All Star aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada ise Kardeşlerim yer aldı.

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