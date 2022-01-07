6 Ocak 2022 reyting sonuçları açıklandı! Perşembe akşamı en çok ne izlendi?

7 Ocak 2022 Cuma 10:27 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 10:27

6 Ocak 2022 reyting sonuçları, açıklandı. Perşembe akşamı televizyonlarda Mahrem, Güldür Güldür Show, Çin Seddi - Yabancı Sinema, Naz Evi, Doktor Strange, Bi Küçük Eylül Meselesi ve MasterChef Türkiye ekrana geldi. Peki Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 6 Ocak 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 6 Ocak 2022 Perşembe reyting sıralaması

6 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

6 Ocak 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları, TİAK ölçümleri neticesinde sıralandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

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