9 Mart 2022 Çarşamba reyting sonuçları: Survivor, Kuruluş Osman, Oğlum reyting sıralaması

10 Mart 2022 Perşembe 09:19 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 09:19

9 Mart reyting sonuçları, izleyici tarafından merak ediliyor. Çarşamba akşamı televizyonlarda Oğlum, Survivor All Star, Üç Kız Kardeş, Kuruluş Osman, Ay Lav Yu, İğne İplik ve Son Nefesime Kadar dizisi izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 9 Mart 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 9 Mart reyting sıralaması

9 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Mart 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Çarşamba akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Kuruluş Osman özet aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.