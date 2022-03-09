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Dizi

Oğlum 5. Bölüm izle tek parça! Oğlum dizisi 5. bölüm full izle!

Oğlum, 5. Bölümüyle izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Başrollerinde; Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman ve Kubilay Aka'nın yer aldığı Oğlum dizisinin 5. bölümünde Zeynep, Melike'nin kapısına giderek beklenmedik bir hamle yapıyor. Zeynep ve Melike'nin yüzleşmesinde neler yaşanacak? Oğlum 5. Bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

9 Mart 2022 Çarşamba 20:21 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 20:21
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Oğlum dizisi 5. bölümüyle izleyenlerinin karşısına geçti. Show Tv'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Oğlum dizisinin 5. Bölümünde Kaan'ın ölümüne dair detaylar ortaya çıkmaya başlıyor. Dizinin yeni bölümünde Zeynep'in Demet'e içini açarak Melike'nin acısını hissettiğini ve ondan af dilemek istediğini anlattığı anlar izleyenleri derinden etkiledi. Oğlum 5. Bölüm izle tek parça

OĞLUM 5. BÖLÜM İZLE!

Oğlum dizisinde bir çocuğun kaybolmasıyla birlikte yaşanan acı bir olay ve sonrasında 2 ailenin yaşadıkları ele alınıyor. Oğlum yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Show TV'de!

'Oğlum'un yeni bölümünde olay gününe ait ayrıntılar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

OĞLUM 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Oğlum dizisinin 5. Bölümünde Efe kendini içinde bulduğu yeni dünyasına alışmaya çalışırken, Zeynep de oğlunun yanında olmaya ve onun için bir şeyler yapmaya çalışmaktadır.

Bu sırada Tuğrul oğlunun akıl sağlığının olmadığını ispatlamanın peşine düşer ve Canan'ın iş birliği ile bir plan yapar.

Oğlum 5. Bölümde Tuğrul'un planı Demet'in Efe ile ilgili kafa karışıklığını artırmışken, Melike oğlunun acısıyla daha fazla yaşamayacağına karar verir.

Oğlum 5. Bölümde Zeynep'in Demet'e içini açarak Melike'nin acısını hissettiğini ve ondan af dilemek istediğini anlattığı anlar izleyenleri duygulandırdı.

Ceren gittiği partide zor anlar yaşarken, Sedat'ın İlyas'ın yanına gelmesi akıllara "Kötü bir şey mi oldu?" sorusunu getiriyor.

Kaan'ın öldürüldüğü gün Efe'nin büyük bir korkuyla Kaan'ın başında ağladığı görülüyor.

Kaan'ın ölümüne dair detaylar ortaya çıkmaya başlıyor.

Demet, Efe'yi olay gününe dair yaşananları anlatması için uyarıyor.

Zeynep, Melike'nin kapısına giderek beklenmedik bir hamle yapıyor. Zeynep ve Melike'nin yüzleşmesinde neler yaşanacak?

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