10 Mart 2022 Perşembe 10:02 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 10:02

Oğlum 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamı Show Tv ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümünde Zeynep, Melike ile konuşmaya gitmişti. Oğlum 6. Bölüm Fragmanında ise Zeynep kendini açıklamaya çalışırken Melike'nin sert tavrıyla karşılaşıyor. Peki Oğlum 6. Bölümde Efe serbest mi bırakılacak? İşte Oğlum 6. Bölüm Fragmanı

OĞLUM 6. BÖLÜM FRAGMANI

Oğlum 6. Bölüm Fragmanında Zeynep Melike'yle yüzleşiyor. Zeynep kendini açıklamaya çalışırken Melike'nin sert tavrıyla karşılaşıyor.

Bu sırada eve gelen İlyas'ın nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu oluyor. Tuğrul ve Zeynep arasında ipler artık kopma noktasına gelirken Melike ile İlyas'ın evliliğindeki sorunlar da devam ediyor.

Efe akıl sağlığı raporu için heyet karşısına çıkarken çıkacak sonuç büyük bir heyecanla bekleniyor.

Tuğrul'un Zeynep'e "Çocuğumuz bugün dışarı çıkıyor!" demesi ise kafaları karıştırıyor.

Oğlum yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Show TV'de!

OĞLUM SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Efe kendini içinde bulduğu yeni dünyasına alışmaya çalışırken, Zeynep de oğlunun yanında olmaya ve onun için bir şeyler yapmaya çalışmaktadır.

Bu sırada Tuğrul oğlunun akıl sağlığının olmadığını ispatlamanın peşine düşer ve Canan'ın iş birliği ile bir plan yapar.

Oğlum 5. Bölümde Tuğrul'un planı Demet'in Efe ile ilgili kafa karışıklığını artırmışken, Melike oğlunun acısıyla daha fazla yaşamayacağına karar verir.

Zeynep'in Demet'e içini açarak Melike'nin acısını hissettiğini ve ondan af dilemek istediğini anlattığı anlar izleyenleri duygulandırdı.

Ceren gittiği partide zor anlar yaşarken, Sedat'ın İlyas'ın yanına gelmesi akıllara "Kötü bir şey mi oldu?" sorusunu getiriyor.

Kaan'ın öldürüldüğü gün Efe'nin büyük bir korkuyla Kaan'ın başında ağladığı görülüyor.

Kaan'ın ölümüne dair detaylar ortaya çıkmaya başlıyor.

Demet, Efe'yi olay gününe dair yaşananları anlatması için uyarıyor.

Zeynep, Melike'nin kapısına giderek beklenmedik bir hamle yapıyor.