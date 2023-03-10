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Medya

9 Mart reyting sonuçları: Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Camdaki Kız, Al Sancak reyting sıralaması

9 Mart reyting sonuçları: Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, TRT1'de Al Sancak, ATV'de Aldatmak, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizilerin yeni bölümleri takipçileriyle buluştu. TV8'de Survivor 2023 heyecanı yaşanırken, Star TV ve Fox TV'de sevilen dizilerin tekrar bölümleri yayınlandı. Peki en çok ne izlendi? İşte 9 Mart 2023 reyting sonuçları

10 Mart 2023 Cuma 10:33 - Güncelleme:
9 Mart reyting sonuçları: Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Camdaki Kız, Al Sancak reyting sıralaması
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9 Mart 2023 Perşembe reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Camdaki Kız, Aldatmak, Al Sancak, Adım Farah ve Survivor 2023 programı ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Perşembe akşamı en çok ne izlendi? İşte Perşembe dizilerinin reyting listesi

9 MART 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

9 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber üçüncü sırada Al Sancak yer aldı.

ABC ilk 10 program listesinde ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber üçüncü sırada Al Sancak yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 ALDATMAK ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 AL SANCAK TRT 1

5 ESRA EROL'DA ATV

6 ATV ANA HABER ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 SURVIVOR TV8

9 ALDATMAK (OZET) ATV

10 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

11 GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI SHOW TV

Camdaki Kız 69. son bölüm izle tek parça!

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 AL SANCAK TRT 1

4 ALDATMAK ATV

5 ATV ANA HABER ATV

6 ALDATMAK (OZET) ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

10 SURVIVOR TV8

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 30. son bölüm izle!

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 AL SANCAK TRT 1

4 ALDATMAK ATV

5 ATV ANA HABER ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

9 SURVIVOR TV8

10 ALDATMAK (OZET) ATV

Al Sancak 6. Bölüm izle!

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