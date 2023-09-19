Bu akşam hangi diziler var? 19 Eylül 2023 Pazar TV yayın akışı tüm kanallar

Yeni sezonda ekranların sevilen yapımları televizyonlarda yerini alıyor. 19 Eylül 2023 Salı akşamı ulusal kanallarda dizi, film, yarışma programları ve maçlar ekrana gelecek. Bu akşam evinde TV keyfi yapmak isteyenler için birbirinden eğlenceli programlar, dizi ve filmler ekrana gelecek. Peki Bugün hangi diziler var? İşte İşte 19 Eylül 2023 Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışı

19 EYLÜL 2023 YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

Bu akşam Kanal D'de Üç Kız Kardeş isimli dizi yeni sezon ilk bölümü ile ekranlarda yer alırken, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, TRT1'de Hayatımın Neşesi, Fox TV'de ise Yabani isimli dizilerin yeni bölümleri seyirciyle buluşacak. Star TV'de Düğün Dernek 2 isimli yerli sinema filmi izleyenlere eğlenceli anlar yaşatırken, TV8'de MasterChef All Star yarışma programı ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 19 Eylül 2023 ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 kanallarının yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Dönence

03:00 Çemberimde Gül Oya

04:30 Kavak Yelleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

23:45 Yerli Sinema Mucize

02:00 Yerli Sinema Kadifeden Kesesi

03:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Ateş Kuşları

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Kalp Yarası

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Sinema Düğün Dernek 2

22:30 Yerli Sinema Düğün Dernek 2

00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

03:30 Erkenci Kuş

05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

02:00 Seksenler

03:55 Diriliş Ertuğrul

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:00 Tuzak

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Yabani

02:00 Bambaşka Biri

04:15 Bu Tabak Kimin?

06:00 Kefaret

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