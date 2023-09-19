Bu akşam hangi diziler var? 19 Eylül 2023 Pazar TV yayın akışı tüm kanallar

Yeni sezonda ekranların sevilen yapımları televizyonlarda yerini alıyor. 19 Eylül 2023 Salı akşamı ulusal kanallarda dizi, film, yarışma programları ve maçlar ekrana gelecek. Bu akşam evinde TV keyfi yapmak isteyenler için birbirinden eğlenceli programlar, dizi ve filmler ekrana gelecek. Peki Bugün hangi diziler var? İşte İşte 19 Eylül 2023 Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışı
19 EYLÜL 2023 YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
Bu akşam Kanal D'de Üç Kız Kardeş isimli dizi yeni sezon ilk bölümü ile ekranlarda yer alırken, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, TRT1'de Hayatımın Neşesi, Fox TV'de ise Yabani isimli dizilerin yeni bölümleri seyirciyle buluşacak. Star TV'de Düğün Dernek 2 isimli yerli sinema filmi izleyenlere eğlenceli anlar yaşatırken, TV8'de MasterChef All Star yarışma programı ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 19 Eylül 2023 ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 kanallarının yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Dönence
03:00 Çemberimde Gül Oya
04:30 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
23:45 Yerli Sinema Mucize
02:00 Yerli Sinema Kadifeden Kesesi
03:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Ateş Kuşları
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Kalp Yarası
STAR TV YAYIN AKIŞI
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Sinema Düğün Dernek 2
22:30 Yerli Sinema Düğün Dernek 2
00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
03:30 Erkenci Kuş
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hayatımın Neşesi
02:00 Seksenler
03:55 Diriliş Ertuğrul
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05:00 Tuzak
FOX TV YAYIN AKIŞI
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Yabani
02:00 Bambaşka Biri
04:15 Bu Tabak Kimin?
06:00 Kefaret