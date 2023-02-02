İmamoğlu-Kaftancıoğlu kavgasını doğruladı: Zaman zaman olabiliyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na yönelik, "Aptal, müteahhit kafalı, şizofren" sözleri sonrası tartışmalar başlamıştı. Ardından İmamoğlu'na yakın isimler Kaftancıoğlu'nun talimatıyla pasife alınmıştı.

Habertürk canlı yayınına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun söylenenleri yalanlamadı.

'ZAMAN ZAMAN OLABİLİYOR'

İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasında gerginlik olduğu yönünde iddiaların sorulması üzerine CHP'li Torun, "Zaman zaman tabii ki belli değerlendirmeler olabilir. Ama herkes sorumluluğun farkında. Birlikte hareket etmek zorundayız. Yanlış anlamalar, belirli eksiklikler olabilir" yanıtını verdi.

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