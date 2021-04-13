13 Nisan 2021 Salı 16:40 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 16:40

Aşı orucu bozar mı? sorusunun yanıtı, Kovid-19 aşısı yaptıracak olan bireyler tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun da açıkladığı oruçluyken aşı olmakta ilgili fetvasını yayımladı. Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar aşı olmanın orucu bozup bozmadığını merak ediyor. Buna göre oruçken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Hepatit B aşısı orucu bozar mı? İşte Diyanet'in aşı fetvası

AŞI ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayında koronavirüs aşısı yaptıracak olanların en çok merak ettiği Aşı orucu bozar mı? sorusuna Diyanet'ten cevap geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Din İşleri Yüksek Kurulu'muzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz" dedi.

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

HEPATİT B AŞISI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın oruçlu iken aşı olmak veya iğne yaptırmakla ilgili görüşü ise şöyle; Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

İlaç, aşı gibi durumların orucu bozup bozmadığıyla ilgili merak edilen sorulara Diyanet'in resmi sitesinde şu şekilde yanıt verildi;

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur.

Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

Orucu bozan şeyler nelerdir?

İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz.

Diğer yandan ehil doktorların, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta, Ramazan'da oruç tutmayabilir. Böyle bir kişi, eğer iyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakır; böyle bir ihtimal yoksa Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler.

Oruç tutamayanlar ne kadar fidye verecek 2021?

İl il iftar ve sahur vakitleri! 2021 Ramazan imsakiyesi