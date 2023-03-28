Ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar, orucu bozan veya bozmayan şeyleri araştırıyor. Ramazan ayında kulak burun boğaz hastalıkları veya alerjik durumlardan dolayı burun damlası veya sprey kullanmak durumunda kalan vatandaşlar, orucunun tehlikeye girmesini istemiyor. Oruç tutan vatandaşlar buruna sıkılan damlanın genize kaçması sonucunda oruç ibadetlerini etkileyip etkilemeyeceğini sorgulamaya başladı. Buna göre Burun damlası ve spreyi orucu bozar mı? İşte Diyanet'in cevabı

11 Ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında oruçla ilgili soruların cevapları merakla araştırılıyor. Genellikle orucu bozan şeylerin neler olduğunu merak edenler, tek tek araştırıyor. Peki oruçken burun damlası kullanmak orucu bozar mı? Merak edilen soru Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması...

BURUN DAMLASI ORUCU BOZAR MI?



Diyanet'in orucu bozan durumlarla ilgili yayımladığı fetvaya göre; Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0, 06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da, mazmazadan ( ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz (Din İşleri Yüksek Kurulu 22.09.2005 tarihli karar)

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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