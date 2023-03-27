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Ramazan

Kan akması orucu bozar mı? Diyanet açıkladı: Vücütta bir yerin kanaması orucu bozar mı?

Kan akması orucu bozar mı? sorusunun yanıtı, oruçken vücudunda bir yeri kanayan kişiler tarafından sorgulanıyor. Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel münasebetlerden uzak durmaktır. Diyanet İşleri Bakanlığı, orucu bozan durumları açıkladı. Buna göre vücütta bir yerin kanaması orucu bozar mı? Burun kanaması veya diş kanaması orucu bozar mı? İşte Diyanet'in oruçken kanama olması durumuyla ilgili fetvası

27 Mart 2023 Pazartesi 13:20 - Güncelleme:
Kan akması orucu bozar mı? Diyanet açıkladı: Vücütta bir yerin kanaması orucu bozar mı?
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Ramazan ayında en çok merak edilen konuların başında Orucu bozan şeyler gelir. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, vücudun herhangi bir yerinde kanama olması durumunda oruçlarının bozulup bozulmayacağını merak ediyor. Oruçken vücutta meydana gelen bazı durumlar orucu bozar. Peki vücutta bir yerin kanaması orucu bozar mı? Kan akması orucu bozar mı? İşte Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması

Her sene oruç ibadetini yerine getiren bireyler tarafından çeşitli konularda orucun bozulup bozulmadığı merak edilir. Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel münasebetlerden uzak durmaktır. Diyanet İşleri, orucu bozan şeyleri maddeler halinde yayımladı. İşte oruçken kanama durumunda geçerli olan kurallar

KAN AKMASI ORUCU BOZAR MI?

Vücuttan kan akması farklı nedenlerden dolayı meydana gelebilir. Bu kanamalar kişi oruçlu olduğu zamanda meydana gelirse kişinin orucunu bozmaya sebebiyet veren durumların arasında yer almaz. Bu yüzden kişi kan akmasının ardından da orucunu tutmaya devam edebilir.

BİR YERİN KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet'ten alınan bilgilere göre oruçlunun bedenindeki yaradan çıkan kanın oruca bir zararı olmaz ve bununla oruç bozulmaz.

Ancak, kanın boğaza kaçmadan ağızdan dışarı atılması gibi bir durum mümkünse ve bu durum bilinçli olarak uygulanmamışsa oruç bozulabilir.

BURUNDAN NE KADAR KAN GELİRSE ORUÇ BOZULUR?

Burundan kan akması meydana geldiğinde kişiler akan kanın miktarının orucun bozulması üzerinde etkisi olup olmadığını da merak eder. Bu sorunun cevabı da diyanet tarafından açık bir şekilde belirtilmiştir. Kan akması kişinin elinde olan bir durum değildir.

Burun kanaması, kendiliğinden ya da bir darbe sonucu meydana gelebilir. Burun kanaması nedeniyle oruç bozulmaz.

Burundan akan kanın miktarı da orucun bozulup bozulmaması üzerinde etkili değildir. Az kan da aksa çok fazla miktarda an da aksa oruç bozulmayacaktır.

ORUÇLUYKEN BURUN KANAMASI KAZA GEREKTİRİR Mİ?

Oruçluyken kişinin kendiliğinden ya da darbe sonucu yaşadığı burun kanaması orucun kaza edilmesine sebep olmaz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken iki nokta vardır.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre eğer burundan akan kan olduğu gibi dışarı akarsa oruç bozulmaz. Fakat bazı durumlarda burun kanaması sırasında akan kan genizde ya da ağızdan mideye ulaşabilir.

Eğer kişi burundan akan kanı boğazından mideye inmeden tükürme yolu ile dışarı atarsa orucu bozulmaz. Ama kan bir damla dahi olsa boğazdan geçerse kişinin orucu bozulur.

Bu yüzden kişi bu durumu yaşadıktan sonra orucunun ertesinde bugünü kaza olarak tekrar tutmalıdır. Bunun yanı sıra burundan akan kan sonucu kişiye ilaç verilmesi ya da takviye iğne yapılması da kişinin orucunun bozulması için yeterli bir sebeptir.

DİŞ KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz.

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