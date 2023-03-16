Diyanet 2023 Ramazan İmsakiyesi! Ramazan ayı imsak, sahur ve iftar saatleri

2023 Ramazan ayının sahur ve iftar saatleri belli oldu. Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu, il il sahur ve iftar vakitlerinin yer aldığı 2023 Ramazan İmsakiyesini yayınladı. Buna göre ilk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. Peki ilk iftar saat kaçta? İşte Diyanet 2023 Ramazan İmsakiyesi; İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller için sahur ve iftar saatleri...

DİYANET 2023 RAMAZAN İMSAKİYESİ YAYINLANDI!



Diyanet tarafından yayınlanan 2023 Ramazan İmsakiyesi'ne göre yılın ilk orucu Mart ayının 23'ünde Perşembe günü yapılacak. Buna göre ilk sahura da 22 Mart Çarşamba'yı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece kalkılacak.

2023 Ramazan İmsakiyesinde yer alan bilgilere göre İstanbul'da 23.03.2023 Perşembe günü imsak vakti 05:31 olacak. İlk iftar da 19:25'te açılacak.

2023 RAMAZAN İMSAKİYESİ: İL İL SAHUR VE İFTAR SAATLERİ (TIKLAYIN)



2023 Ramazan ayı ilk teravih namazı da 22 Mart Çarşamba akşamı kılınacak.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Ramazan ayı, bağışlayıcı bir aydır. İslam dininin 5 temel esaslarından biri olan oruç tutmak bu ay içinde gerçekleşir.

Ramazan ayı Müslümanlar için; Sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. Bu ayda oruç tutan kişi, Allah tarafından bağışlanır ve günahlarından arınır.

Ramazan ayı, içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni içinde barındırır. Bu ayda oruç tutan kişilere karşı saygılı olmak, bu ayın en büyük görevlerinden biridir. Birlik ve beraberliğin temsili olan bu mübarek ayda; küslükler ve dargınlıklardan uzak durmak, Kötü sözler sarfetmemek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve bolca ibadet etmek çok faziletlidir.