Ramazan ne zaman başlıyor? Ne zaman, hangi gün oruçluyuz?

Ramazan ne zaman başlıyor? sorusu, oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. Sevgi ve hoşgörü ayı olan Ramazan, kameri yılın şabandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ayıdır. Peki Ne zaman, hangi gün oruçluyuz? İşte ilk sahur ve iftarın yapılacağı tarih

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ GÜN ORUÇLUYUZ?



Ramazan ayı, 2023 senesinde 23 Mart'ta başlıyor. 22'sini 23'üne bağlayan gece sahura kalkılacak. Perşembe günü ise ilk oruç tutulacak.

İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

2023 yılının ilk Teravih namazı; Ramazan ayının ilk gecesi yani 22 Mart Pazartesi'yi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece yatsı enazıyla birlikte kılınacak.

RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle her yıl Ramazan Ayı başlangıcı bir önceki yıla göre 10 - 11 gün daha erken başlıyor. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün sürer. Bu yıl Ramazan Ayı 29 gün sürecek.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed, "mübarek bir ay" olarak nitelendirdiği ramazan ayı girdiğinde cennet kapılarının açılıp cehennem kapılarının kapandığını ve şeytanların bağlandığını, inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağını haber vermektedir. (Buhârî, Müslim)

RAMAZAN AYINDA NE OLMUŞTUR?

Müslümanlarca sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan ramazanın başlıca özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Kur'ân-ı Kerîm bu ayda indirilmeye başlanmış olup âyet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir gecesi de bu ayın içindedir. Bir âyette Kur'an'ın ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde Kadir gecesinde inmeye başladığı haber verilmektedir (el-Bakara 2/185; ed-Duhân 44/1-3; el-Kadr 97/1).

2. İslâm'ın beş şartından biri olan oruç bu ayda tutulur (el-Bakara 2/183-185; Buhârî, "Ṣavm", 1; Müslim, "Îmân", 8, 9).

3. Hz. Peygamber'in inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek kılan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağını bildirdiği ve kendisi de bizzat kılarak ümmeti için sünnet olduğunu gösterdiği teravih namazı bu aya mahsus ibadetlerdendir.

4. Malî bir ibadet olan fitrenin (fıtır sadakası) bu ayın sonunda ve bayramdan önce ödenmesi gerekir. Bu ayda yapılan diğer yardımların da öteki aylara göre daha sevap ve faziletli olduğuna dair hadisler vardır. Bu sebeple, ramazanda ödenmesi gerekli olmamakla birlikte müslümanlar zekâtlarını bu ayda ödemeyi âdet haline getirmişlerdir.

5. Bu ayın sonunda itikâfa girmek sünnettir. Kaynaklar Resûl-i Ekrem'in ramazanın son on gününde itikâfa girdiğini ve bu âdetini vefatına kadar devam ettirdiğini, onun ardından hanımlarının da itikâfa girdiğini haber vermektedir.

6. Kütüb-i Sitte'de yer alan bazı hadislerde bu ayda umre yapanın hac sevabı alacağı ifade edilirken, zayıf olduğu kaydedilen bazı hadislerde ise diğer ibadet ve amellere de öteki aylara göre daha çok mükâfat verileceği bildirilmiştir.

7. Kur'an ayı denilen ramazan ayında çokça Kur'an okuyup tefekkür etmek müstehap kabul edilmiştir. Hz. Peygamber'in Cebrâil ile karşılıklı Kur'an okumasına dayanan mukabele uygulaması da bu aya mahsus geleneklerdendir.

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