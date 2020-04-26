Fidye miktarı nasıl hesaplanır? Fidye hesaplama 2020

26 Nisan 2020 Pazar 17:17 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 17:17

Fidye, oruç tutmaya engel bir hastalığı olan veya yaşlılıktan dolayı oruç tutamayanların tutamadığı oruçlara karşılık verdiği paradır. Peki Fidye miktarı nasıl hesaplanır? 2020 yılı için 1 aylık asgari fidye miktarı ne kadardır? Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 yılı için belirlediği fitre bedeli, yani bir kişinin fitresi 27 lira oldu. Yani 2020 yılı Ramazan ayında herkes kişi başı olarak 27 lira fitre miktarı verecek. Peki 2020 Fidye miktarı nasıl hesaplanır? İşte fidye hesaplamanın kolay yolu.

‘Bu yılki fitre parası ne kadar?’ sorusu çokça merak edilmekle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca) 2020 yılı için belirlediği fitre bedeli, yani bir kişinin fitresi 27 lira oldu. Yani 2020 yılı Ramazın'ında herkes kişi başı olarak 27 lira fitre parası verecek. Sonuç olarak Fidye ve fitre miktarları hesaba referans ücret olarak temelde aynı rakamlardır. Ancak Fitre her halükarda 1 birim ödenirken fidye ise elinde olmayan nedenlerle tutamadığı oruç günü sayısı ile çarparak ödeyeceği miktardır.

FİDYE 2020 HESAPLAMA

Fidye ve Fitre hesabı için şöyle diyebiliriz;

Diyanetin belirlediği fiyat: A

2020 Fitre miktarı hesaplama: A x 1

2020 Fidye miktarı hesaplama: A x (Oruç tutulamayan gün sayısı)

Yani bir müslümanın 2020 için ödeyeceği fitre miktarı 27 liradır. Bu rakam kimse için değişmiyor. Fidye miktarı ise örneğin 30 gün tutamamışsa 27 TL x 30: 810 TL'dir.

FİDYE İLE FİTRE AYNI ŞEY DEĞİL!

Fidye miktarı genelde fitre ile karıştırılsa da ikisi farklı şeylerdir. Elinde olmayan sebeplerden dolayı oruç tutamayan vatandaşların günlük ödemesi gereken para miktarına fidye denir. Fitre ise Ramazan ayında durumu iyi olanların oruçlarının kabul olması için fakir, yetim ve dullara verdiği sadakadır.

FİDYE NEDİR?

Fidye, bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel demektir. Dinî bir terim olarak ise, oruç ibadetinin eda edilememesi sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedeli ifade eder.

Fidye, oruç tutmaya engel (süreklilik gösteren) hastalığı olan veya yaşlılıktan dolayı oruç tutamayanların tutamadığı oruçlara karşılık verdiği paradır.

2020 FİDYE MİKTARI NE KADAR?

Bir fidye, bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı veya bunun ücretidir. Bu da “sadaka-i fıtır” ile aynı miktarı ifade eder. Bu, fidyenin asgari ölçüsüdür. İmkânı olanların daha fazla vermesi daha iyidir (Bakara, 2/184; Merğînânî, el-Hidâye, II, 270).

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hem fitre hem de fidye için asgari olarak belirlediği fiyat aynı olmakla birlikte durumu iyi olan kişiler bu rakamların üzerinde bağış yapabilir. Kısacası fitre ve fidyenin miktarları aynı, veriliş amacı farklıdır. Bu yılki fidye miktarı da asgari günlük 27 TL'dir.