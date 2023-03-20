İlk sahura ne zaman kalkılacak? 2023 Ramazan'da ilk sahur vakti saat kaçta?

Ramazan ayı bu hafta başlıyor. Bu sene Ramazan ayında 29 gün oruç tutulacak. Onbir ayın sultanı olarak adlandırılan bu mübarek ayda oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar ilk sahura ne zaman kalkacaklarını merak ediyor. Diyanet tarafından yayımlanan 2023 Ramazan İmsakiyesinde iftar ve sahur vakitleri yer alıyor. Peki hangi gün sahura kalkacağız? Ramazan'da ilk sahur vakti saat kaçta? İşte Diyanet İmsakiye 2023 oruç takvimi...

İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?



Ramazan ayı, kalkılacak ilk sahur ile başlayacak. Diyanet tarafından yayınlanan 2023 Ramazan imsakiyesi ile sahur, imsak ve iftar vakitleri belli oldu.

Buna göre; İlk sahur 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece gerçekleşecek. Ramazan ayının ilk sahuru, Perşembe günü imsak vaktine kadar yapılabilecek.

İSTANBUL İLK SAHUR: 05.31

ANKARA İLK SAHUR: 05.17

İZMİR İLK SAHUR: 05.42

ADANA İLK SAHUR: 05.12

KONYA İLK SAHUR: 05.22

İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk iftarı 23 Mart Perşembe günü yapılacak. İstanbul'da 05.31'de başlayacak olan oruç vakti, akşam ezanının okunmasıyla birlikte sona erecek.

İSTANBUL İLK İFTAR: 19.25

ANKARA İLK İFTAR: 19.10

İZMİR İLK İFTAR: 19.32

ADANA İLK İFTAR: 18.59

KONYA İLK İFTAR: 19.11

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"(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir." (Bakara-185)

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının son 10 gününde aranan Kadir gecesi bu sene 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek.

Ramazan ayı imsak, sahur ve iftar saatleri! Diyanet 2023 Ramazan İmsakiyesi