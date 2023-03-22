Ramazan ayı kutlama mesajları 2023! Kısa, ayetli, dualı ve resimli Ramazan mesajları ve sözleri

Ramazan ayı kutlama mesajları, WhatsApp üzerinden paylaşılmaya başlandı. Bu sene Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor. Bu kutlu ayın gelmesiyle birlikte Ramazan ayı kutlama mesajları resimli ve anlamlı sözler, Whatsapp ve sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Bu vesileyle; sevdiklerinize, akrabalarınıza ve dostlarınıza gönderebileceğiniz en güzel ve anlamlı Ramazan ayı kutlama mesajlarını bir araya getirdik. İşte Ramazan ile ilgili sözler, kısa, ayetli, dualı ve resimli Ramazan mesajları

Ramazan ayı başlıyor. Bu değerli Ramazan ayı için kutlama mesajları da paylaşılmaya başlandı. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da sevdiklerinizle paylaşmak istediğiniz Ramazan mesajlarını sizler için derledik. İşte en güzel, uzun-kısa, ayetli, dualı, resimli ve anlamlı özel Ramazan mesajları...

RAMAZAN AYI KUTLAMA MESAJLARI 2023!



Ramazan ayı sana bir muştu, kalbine teselli, ruhunu karanlık ruhların baskısından kurtarmaya vesile olsun.

Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, bu ay edeceğiniz tüm dualarınız kabul olsun. Hayırlı Ramazanlar...

Mübarek Ramazan Ayı Kalbini O'nun yoluna kоymаyı Ellеrini daim O'nun dеrgаhınа аçmаyа vesile olsun.

Dostlukların sevgi ile beslendigi bu mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri bereketiyle donatan Ramazan Ayınız mübarek olsun..

Ramazan ayı ülkemize ve tüm inananlara güzellikler, mutluluk ve bolca huzur getirsin, kötülüklerden, fenalıklardan arınalım inşallah. Hayırlı Ramazanlar.

Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca Ay var, ama bu ay başka, Ramazan ayının gelişi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin...

KISA, AYETLİ, DUALI VE RESİMLİ RAMAZAN MESAJLARI VE SÖZLERİ



Başı rahmet, оrtası merhamet, sonu ise cehennemden azad olan mübarеk Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim.

"Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir"... Rahmet ile başlayan Ramazan ayinin Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle...

Dininin sihhat ve selameti olan "Peygamber Efendimizin güzel ahlakina sahip olmaya "vesile olsun.

Allah'tan korkunuz. Beş vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz. Mallarınızın zekâtını veriniz. Yöneticilerinize itaat ediniz! Böylece Rabbinizin cennetine girersiniz." (Tirmizî, Cum'a 80)

Ellеrin semаyа, dillerin duаyа gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı'nın hаyırlаrа vesile olmasını dilerim. Hоşgeldin Ya Şehr-i Ramazan...

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri Bereketiyle donatan Ramazan ayınız Mübarek olsun...

Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Hoşgeldin ayların en birincisi Ey Şehr-i Ramazan...

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Ramazanınız mübarek olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek Ramazan ayında dualarda buluşmak ümidiyle... Hayırlı Ramazanlar.