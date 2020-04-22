Pakistan'a tank sevkiyatı

22 Nisan 2020 Çarşamba 14:21 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 14:21

Geçtiğimiz haftalarda Sırbistan'dan ilk parti modernize T-55 tanklarını teslim alan İslamabad, dün de Çin'den tedarik ettiği ilk VT4'lerin ülkeye ulaştığını duyurdu.

2019'da Pakistan Kara Kuvvetleri'nin seçtiği platformlar için Nisan 2020 ortasında teslimat töreni düzenlendi ve platformlar kullanıcı ülke istikametinde yola çıktı. Rektif zırh sistemine sahip oldu gözlemlenen tankların, Al Khalid II ana muharebe tankı ile ülkenin gelecekteki zırhlı gücünün bel kemiğini oluşturacağı belirtildi.

MBT-2000 platformlarının geliştirilmiş modeli olarak nitelendirilebilecek olan VT-4 ana muharebe tankları, benzer mürettebat konfigürasyonu, 125 mm top ve otomatik yükleyiciye sahip. Pakistan'ın yerli sistemlerin üretime geçeceği süreçte mevcut açığı kapatmak için 100 kadar VT4 tedarik edebileceği belirtiliyor.