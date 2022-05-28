Aday kadroya alınması eleştirilen Tiago Çukur da şaşkın!

Tiago Çukur, A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrılmasının kendisi için harika bir deneyim olacağını belirterek, "Kendimi adeta Ay'ın üzerinde gibi hissediyorum" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı, Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg maçlarının kadrosuna alınan Tiago Çukur, kulübün Watford'un resmi internet sitesine konuştu.

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"A MİLLİ TAKIM KADROSUNA ALINACAĞIMI BİRKAÇ HAFTA ÖNCE ÖĞRENDİM

Haziran ayından oynanacak A Milli Takım maçlarının kadrosuna dahil edileceği haberini aldıktan sonra büyük gurur ve heyecan duyduğunu vurgulayarak, "Birkaç hafta önce A Milli Takım menajeri beni aradı ve büyük ihtimalle kadroda olacağımı söyledi. Bunu öğrendim ama kadro açıklanana kadar beklemek zorunda kaldım ve ismimi listede gördüm" dedi.

"AY'IN ÜZERİNDE GİBİYİM"

Kendisi için kötü başlayan bir sezonun iyi şekilde sonuçlanmasını bir hız trenine benzeten 19 yaşındaki santrfor, "Ben ve ailem Ay'ın üzerindeyiz. Benim için bu sezon bir hız trenindeymişim gibi geçti. Açıkçası kiralık olarak forma giydiğim Doncaster Rovers'ta işler pek iyi gitmedi. Sonra Watford'a geri dönüp 23 yaş altı takımında oynadım ve ardından A takım kadrosuna girdim. Ve son olarak A Milli Takım kadrosuna çağrıldım. Bu benim ve ailem için harika bir haber." diye konuştu.

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"KİRALIK DÖNEMİM İYİ GİTMEDİ AMA DENEYİM KAZANDIM"

Tiago Çukur, 2021/22 sezonunun ilk yarısında Doncaster Rovers'ta kiralık olarak forma giydi ve 1 gol atabildi. Watford'a geri dönen ve yedek kulübesinde kendine yer bulan Çukur, bu sezonki deneyimlerinden çok şey kazandığını belirterek, "İyi gitmemesine rağmen kiralık olarak forma giydiğim Doncaster'da çok şey öğrendim, özellikle futbolun mental yönü açısından. Evden uzakta olmam ve ailemin orada olmaması, her şeyi kendim halletmem gerekmesi... Kendimi çok daha iyi tanıdım ve Watford'a döndüğümde bunu dikkate aldım ve bu dönemin bana çok yardımcı olduğunu hissediyorum. Watford'da A takımla antrenman yapmak da harika bir deneyim oldu. Tüm oyuncular bana yardımcı oldu ve Everton ve Leicester maçlarından önce otelde onlarla sohbet edebildim. Onları daha yakından tanıdım ve onların kariyer deneyimlerinden dersler aldım." ifadelerini kullandı.

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"A MİLLİ TAKIM'DAKİ OYUNCULARDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM"

Türkiye A Milli Takımı'nda da benzer deneyimler elde edeceğini söyleyen genç golcü, "Takımdaki oyuncularımızın, sahip oldukları deneyimi düşününce antrenmanda ve otelde bile onların yanında olmaktan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Onlarla konuşmak benim için birkaç haftalık harika bir öğrenme olacak. Umarım bu başarıyı sezona taşıyabilir ve onlardan bir şeyler alabilirim." dedi.

"BENİM İÇİN İNANILMAZ BİR DENEYİM"

Türkiye Ümit Milli Takımı'nda forma giyerken bile maçlarda her zaman birkaç bin seyircinin olduğunu hatırlatan Tiago, "Şimdi A Milli Takım'dayım ve o maçlarda 50-55 bin Türk taraftar olacak. Benim için inanılmaz bir deneyim." diye konuştu.

WATFORD'UN YENİ HOCASINI ETKİLEMEK İSTİYOR

Milli Takım maçlarına odaklanan ancak sezon öncesi durumunu da göz önünde bulunduran genç oyuncu, Watford'un yeni teknik direktörü Rob Edwards'ı etkilemek amacıyla formda kalmak istiyor. Tiago "Sahip olduğum her şeyi sahada vererek sezon öncesi kulübe, taraftarlara ve teknik direktörümüze neler yapabileceğimi gösterme şansını kazanmaya çalışacağım." diyerek sözlerini noktaladı.

Star Gazetesi