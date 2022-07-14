Alacağı ücret bile belli oldu! Kim Min Jae'nin yeni takımı...

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'nin Napoli'ye transferinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 25 yaşındaki oyuncunun transfer görüşmesi yapmak için çarşamba günkü antrenmanda yer almadığı öğrenilmişti. Bu görüşmenin detayları ortaya çıktı.

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KALIDOU KOULİBALY GİDECEK, KİM MİN JAE GELECEK

Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly'yi Chelsea'ye satmak üzere olan Napoli, teknik direktör Luciano Spalletti'nin isteği doğrultusunda bu futbolcunun yerine Kim Min Jae'yi kadrosuna katmak istiyor.

KİM MİN JAE'YE YILLIK 2.5 MİLYON AVRO

İtalyan basınında yer alan habere göre; Güney Koreli futbolcu ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildi ve sözleşme detayları ortaya çıktı. Buna göre Napoli, Kim Min Jae'ye sezon başına 2.5 milyon avroluk bir teklifte bulundu ve tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Sözleşmenin süresinin 4 ya da 5 yıllık olması konusunda ise görüşmeler devam ediyor.

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NAPOLİ BONSERVİSTE İNDİRİM İSTİYOR

Başarılı stoperin sözleşmesinde "20 milyon avroya serbest kalır" maddesi bulunmasına rağmen Fenerbahçe ile görüşen İtalyan kulübünün yetkililerinin, bu rakamda indirim yapılması için sarı lacivertlilerle pazarlıkları sürüyor.

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Haberde, Kim Min Jae'nin Napoli'yi tercih etmesine rağmen Fransız kulübü Rennes'in satın alma opsiyonunu ödemeye hazır olduğu ve İtalyanların bu noktada Fenerbahçe'yi indirim konusunda ikna etmesinin kolay olmayacağı belirtiliyor.

Star Gazetesi