Alex Teixeira'ya 5 milyon avroluk teklif

Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen ancak; geçen sezon beklentilerin altında kalan Alex Teixeira ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Brezilyalı futbolcuya birkaç ülkeden teklif geldi.
Ahmet Nur Çebi yönetiminin 3.2 milyon avroluk maliyeti sebebiyle yolları ayırmayı planladığı oyuncuya bu konuda bilgilendirme yapıldı.
Fanatik'in haberine göre; menajeri aracılığıyla yeni kulüp bulmak için çalışmalarda bulunan Teixeira'ya Katar, Arabistan ve Çin'den 5 milyon avro maaşlı teklifler var.
Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş formasıyla Alex Teixeira, toplam 31 maça çıktı. 1644 dakika süre alan Sambacı, ligde 4 gol 1 asist üretirken diğer kulvarlarda ise katkı sağlayamadı. 2.9 milyon avro değer biçilen Alex Teixeira, Jiangsu, Shakhtar Donetsk, Vasco da Gama gibi takımlarda oynamıştı.