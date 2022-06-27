Alex Teixeira'ya 5 milyon avroluk teklif

Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen ancak; geçen sezon beklentilerin altında kalan Alex Teixeira ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Brezilyalı futbolcuya birkaç ülkeden teklif geldi.

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ALEX TEIXEIRA'YA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Ahmet Nur Çebi yönetiminin 3.2 milyon avroluk maliyeti sebebiyle yolları ayırmayı planladığı oyuncuya bu konuda bilgilendirme yapıldı.

HANGİ ÜLKELERDEN TRANSFER TEKLİFİ VAR?

Fanatik'in haberine göre; menajeri aracılığıyla yeni kulüp bulmak için çalışmalarda bulunan Teixeira'ya Katar, Arabistan ve Çin'den 5 milyon avro maaşlı teklifler var.

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GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş formasıyla Alex Teixeira, toplam 31 maça çıktı. 1644 dakika süre alan Sambacı, ligde 4 gol 1 asist üretirken diğer kulvarlarda ise katkı sağlayamadı. 2.9 milyon avro değer biçilen Alex Teixeira, Jiangsu, Shakhtar Donetsk, Vasco da Gama gibi takımlarda oynamıştı.