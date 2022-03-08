Ali Akman kararını açıkladı! ''Sezon sonunda...''

Star Gazetesi 8 Mart 2022 Salı 09:19 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 09:19

Ali Akman, kiralık olarak formasını giydiği Hollanda'nın NEC Nijmegen takımındaki geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Eintracht Frankfurt'a transfer olduktan Nijmegen'e kiralanan 19 yaşındaki futbolcu, bu sezondan sonra Almanya'ya geri döneceğini söyledi.

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"SEZON SONUNDA FRANKFURT'A DÖNÜYORUM"

Hollanda basınına konuşan golcü oyuncu "Sezon sonunda Frankfurt'a geri dönüyorum. Umarım orada kalabilirim. Yazın göreceğiz." diye konuştu.

"NIJMEGEN KARİYERİM İÇİN ÇOK DOĞRU BİR SEÇİMDİ"

Ali Akman, NEC Nijmegen'e tekrar kiralanmak isteyip istemeyeceği sorusu üzerine "Bunun hakkında konuşmak için çok erken. Ama burada harika vakit geçiriyorum ve çok mutluyum. Kariyerim için gerçekten doğru bir seçim yaptım. Nijmegen'de gerçekten birçok tecrübe kazandım." cevabını verdi.

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"BURADA YALNIZ OLMAK KOLAY DEĞİL"

Avrupa'daki ilk sezonunu geçirdiğini hatırlatan genç futbolcu, "Burada yalnız olmak kolay değil. Henüz 19 yaşındayım ve bu benim Avrupa'daki ilk sezonum. Taraftarlar, takım arkadaşlarım ve personel ile iyi vakit geçiriyorum. Onlara bir teşekkür borçluyum" ifadelerini kullandı.

"ALKMAAR MAÇINDA SAHADA HER ŞEYİMİ VERDİM"

Ali Akman, Hollanda Ligi'nin 25. haftasında AZ Alkmaar'a 3-1 yenildikleri maç hakkında ise "Hayal kırıklığına uğradım. Sahada savaştık. Yediğimiz iki gol de bizim için ölümcüldü. Gerçekten fırsatlar yakaladık. Ben de sahada her şeyimi verdim. Bu tür maçlarda savaşmazsanız kazanma şansınız yok." dedi.

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"HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARINA KATILMAK"

Golcü oyuncu, NEC Nijmegen ile sezonu onurlu bir şekilde bitirmek istediğini vurgulayarak, "Biz hala iyi gidiyoruz. Ligde 9 maçımız var ve çok şey değişebilir. Tüm takım arkadaşlarım Avrupa kupalarına katılabilmek için play-off oynamak istiyor. Kolay olmayacak ama bunun için savaşıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

25 MAÇTA 5 GOL

Ali Akman bu sezon 21'i ligde, 4'ü kupada olmak üzere toplam 25 maçta Nijmegen forması giydi. Bu müsabakalarda 5 gol atan Ali, 1296 dakika sahada kaldı

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