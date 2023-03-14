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Spor

Ali Koç kararını verdi! Şampiyonluk gelmezse...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli takım Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşamazsa haziran ayında olağanüstü genel kurula gidecek. Ali Koç'un başkanlığa aday olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Takvim14 Mart 2023 Salı 09:25 - Güncelleme:
Ali Koç kararını verdi! Şampiyonluk gelmezse...
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Süper Lig'de maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde olan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

ALİ KOÇ'TAN ŞAMPİYONLUK GELMEZSE GENEL KURUL KARARI

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ligde şampiyonluğun gelmemesi durumunda genel kurul kararı alacak.

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KOÇ'UN İKİ SEÇENEĞİ VAR

Takvim'in haberine göre; Başkan Ali Koç'un genel kurul kararı almasıyla birlikte kendisinin 2 seçeneği olacağı da ifade ediliyor. İlk seçeneğe göre Başkan Koç genel kurul kararı aldıktan sonra tekrar aday olmayacak ve başkanlık serüvenine nokta koyacak. 2. seçenekte ise Başkan Koç yeni bir yönetim kurulu listesiyle tekrar aday olacak.

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KESİN KARAR HAZİRAN AYINDA

Kazanması durumunda ise güven tazeleyip yoluna devam edecek. Fenerbahçe kulübüne yakın kaynaklar Başkan Ali Koç'un bu kararı vermeden önce kalan zamanı değerlendireceği ve kesin kararını haziran ayının başında vereceği ifade ediliyor.

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ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAN ERKEN KOPARSA...

Ancak Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışından daha erken kopması gibi olumsuz bir senaryoda Başkan Koç'un genel kurul kararını daha erken almasının söz konusu olabileceği de iddialar arasında.

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