İşte Steven Gerrard gerçeği! İstanbul'a neden geldiği belli oldu

Steven Gerrard, Trabzonspor ile teknik direktörlük için görüştüğü iddiaları sonrası ilk kez bir açıklama yaptı. Gerrard'ın geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Trabzonspor Asbaşkanı ve Başkan Adayı Ertuğrul Doğan ile görüştüğü ileri sürülmüştü.

STEVEN GERRARD UNUTULMAZ FİNAL İÇİN GELDİ

42 yaşındaki futbol adamı, Türkiye ziyaretinin 2005 yılında İstanbul'da düzenlenen unutulmaz Liverpool - Milan finaliyle ilgili olduğunu söyledi.

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İSKOÇ BASINI: "TRABZONSPOR'LA İLGİSİ YOK"

İskoç basınında çıkan haberde; Gerrard'ın ziyaretinin Trabzonspor'a transferiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığı öne sürüldü. Haberde; Liverpool'un efsane isminin, Abdullah Avcı'nın istifasının ardından bordo mavili takımın teknik direktörü olacağının ve Ertuğrul Doğan ile bir akşam yemeği yediğinin iddia edildiği hatırlatıldı.

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THY DAVET ETTİ

Gerrard sosyal medyadan İstanbul'da olduğunu duyurdu ancak Türk Hava Yolları'nın davetlisi olarak eski Brezilyalı futbolcu Cafu ile harika birkaç gün geçirdiğini açıkladı.

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"İSTANBUL'DA HARİKA BİRKAÇ GÜN"

İngiliz teknik direktör İstanbul'da bir sahnede, arka planda Milan ile oynanan maçın önemli anlarının yer aldığı bir videosunu paylaştı ve altına "Türk Hava Yolları ile İstanbul'da harika birkaç gün" yazdı.

CAFU İLE BİRLİKTE...

Gerrard bir başka paylaşımında ise Cafu ve Şampiyonlar Ligi kupasının yanında başka bir fotoğrafını paylaşarak, "Türk Hava Yolları için Cafu ile İstanbul'da harika birkaç gün. Harika şehir." notunu düştü.

TRABZONSPOR VE PSG İDDİASI

Bir dönem Rangers'ı da çalıştıran ve İskoç takımıyla şampiyonluk yaşayan İngiliz teknik adam, geçen yıl Aston Villa tarafından işine son verilmesinden bu yana boşta. Gerrard'ın adı Trabzonspor ve PSG ile anılıyordu.

Star Gazetesi