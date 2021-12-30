Fenerbahçe'nin stoperi Kim Min Jae gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Güney Koreli stoper için İtalya'nın Napoli takımının transfer girişiminde bulunacağı iddia edildi.
İtalyan basınında çıkan habere göre; Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti, ara transfer döneminde defansın merkezine takviye istiyor. Yunan stoperi Konstantinos Manolas'ı Olimpiakos'a satan İtalyan kulübü, bu futbolcunun yerini doldurmak için arayışlara başladı.
Napoli'nin, bonservisi Manchester United'ta olan ancak Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Kongo asıllı İngiliz stoper Axel Tuanzebe'ye ek olarak, Fenerbahçe'den de Kim Min Jae'yi transfer listesine aldığı belirtildi.
Haberde, Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin, Güney Koreli defans oyuncusunu çok beğendiği, geçen yaz da transfer etmek istediği ancak bunu gerçekleştiremediği vurgulanırken, "Şimdi Kim Min Jae'nin transferi için önümüzdeki günlerde yeni bir girişim bekleniyor. Ancak şu anda Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde onu satmaya hazır olduğunu varsaymak kolay değil. Ama Napoli denemeye hazır." ifadelerine yer verildi.
Kim Min Jae için "190 cm boyunda, hava oyunlarında çok iyi ve Türkiye Ligi'ndeki ilk 6 ayında tüm özelliklerini gösterdi." yorumu yapılırken, geçtiğimiz ağustos ayında yaklaşık 3 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'in Beijing Guoan takımından Fenerbahçe'ye transfer olduğu ve Süper Lig'de 17 maç, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 maçta forma giydiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin bir diğer stoperi Attila Szalai'ye de İngiliz devi Chelsea talip olmuştu. Sarı lacivertli yönetimin ara transfer döneminde defans hattının bu iki önemli ismi için ne karar vereceği merakla bekleniyor.Star.com.tr