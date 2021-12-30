Star.com.tr 30 Aralık 2021 Perşembe 12:37 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 16:42

Fenerbahçe'nin stoperi Kim Min Jae gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Güney Koreli stoper için İtalya'nın Napoli takımının transfer girişiminde bulunacağı iddia edildi.

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NAPOLİ, MANOLAS'IN YERİNİ STOPER ARIYOR

İtalyan basınında çıkan habere göre; Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti, ara transfer döneminde defansın merkezine takviye istiyor. Yunan stoperi Konstantinos Manolas'ı Olimpiakos'a satan İtalyan kulübü, bu futbolcunun yerini doldurmak için arayışlara başladı.

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LİSTEDE TUANZEBE VE KİM MİN JAE VAR

Napoli'nin, bonservisi Manchester United'ta olan ancak Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Kongo asıllı İngiliz stoper Axel Tuanzebe'ye ek olarak, Fenerbahçe'den de Kim Min Jae'yi transfer listesine aldığı belirtildi.

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"KİM MİN JAE'NİN TRANSFERİ KOLAY DEĞİL AMA..."

Haberde, Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin, Güney Koreli defans oyuncusunu çok beğendiği, geçen yaz da transfer etmek istediği ancak bunu gerçekleştiremediği vurgulanırken, "Şimdi Kim Min Jae'nin transferi için önümüzdeki günlerde yeni bir girişim bekleniyor. Ancak şu anda Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde onu satmaya hazır olduğunu varsaymak kolay değil. Ama Napoli denemeye hazır." ifadelerine yer verildi.

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"HAVA TOPLARINDA ÇOK İYİ"

Kim Min Jae için "190 cm boyunda, hava oyunlarında çok iyi ve Türkiye Ligi'ndeki ilk 6 ayında tüm özelliklerini gösterdi." yorumu yapılırken, geçtiğimiz ağustos ayında yaklaşık 3 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'in Beijing Guoan takımından Fenerbahçe'ye transfer olduğu ve Süper Lig'de 17 maç, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 maçta forma giydiği belirtildi.

ATTİLA SZALAİ'Yİ DE CHELSEA İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin bir diğer stoperi Attila Szalai'ye de İngiliz devi Chelsea talip olmuştu. Sarı lacivertli yönetimin ara transfer döneminde defans hattının bu iki önemli ismi için ne karar vereceği merakla bekleniyor.