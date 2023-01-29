Kayserispor'dan Barcelona'nın B takımına transfer olan Emre Demir Türkiye'ye dönüyor. Fenerbahçe, genç futbolcu ile anlaşmaya vardı. Emre Demir'in yarın 17.30'da İstanbul'da olacağı öğrenildi.
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Sezon öncesinde 2 milyon avro bonservis bedeliyle Barcelona'nın B takımına giden Emre Demir, istediği forma şansını bulamadı. 18 yaşındaki futbolcu, sadece 2 maçta toplamda 24 dakika görev yaptı.
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19 yaşındaki Emre, 10 numara, sağ ve sol kanat mevkilerinde görev yapıyor.
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