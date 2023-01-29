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Spor

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer! Emre Demir yarın İstanbul'da olacak

Fenerbahçe, Barcelona'da forma giyen Emre Demir'in transferini bitirdi. Emre Demir'in yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

TRT Spor29 Ocak 2023 Pazar 15:33 - Güncelleme:
Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer! Emre Demir yarın İstanbul'da olacak
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Kayserispor'dan Barcelona'nın B takımına transfer olan Emre Demir Türkiye'ye dönüyor. Fenerbahçe, genç futbolcu ile anlaşmaya vardı. Emre Demir'in yarın 17.30'da İstanbul'da olacağı öğrenildi.

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Sezon öncesinde 2 milyon avro bonservis bedeliyle Barcelona'nın B takımına giden Emre Demir, istediği forma şansını bulamadı. 18 yaşındaki futbolcu, sadece 2 maçta toplamda 24 dakika görev yaptı.

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19 yaşındaki Emre, 10 numara, sağ ve sol kanat mevkilerinde görev yapıyor.

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