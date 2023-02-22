Basel: 1 - Trabzonspor: 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor yarın Saint Jakob-Park Stadyumu'nda TSİ 23.00'de Basel ile mücadele edecek.

Trabzonspor'da Basel maçı öncesi 5 eksik

BASEL - TRABZONSPOR 4. KEZ...

Trabzonspor ile Basel, Avrupa kupalarında bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Bordo mavili temsilcimiz rakibine karşı 1 kez galip gelirken, 1 defa de mağlup oldu. İki takım arasındaki 1 müsabaka ise berabere sona erdi. Trabzonspor'un attığı 3 gole, Basel 4 golle cevap verdi.

Trabzonspor Avrupa kupalarında 149. sınavında

2019-2020 SEZONU

İki takım ilk olarak 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda karşı karşıya geldi. Sahasında rakibi ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Basel, 13 puanla grubu lider tamamlarken Karadeniz ekibi, 1 puanla son sırada yer almıştı.

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2022-2023 SEZONU

Geçtiğimiz hafta oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İsviçre temsilcisini 1-0 yenerek rakibine karşı ilk galibiyetini aldı.